PREMANA. ESCURSIONISTA SOCCORSO IN ZONA CASEL

Data pubblicazione 1 Agosto 2024

PREMANA – Intervento nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 luglio, da parte dei tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. L’attivazione da parte della centrale è arrivata intorno alle 16:30 per un escursionista caduto in fase si discesa sul sentiero in località Casel, nel comune di Premana.

Raggiunto da una squadra del Soccorso alpino, l’uomo è stato recuperato e trasportato in paese in barella portantina fino all’ambulanza della Croce Rossa di Premana.