A CASARGO UN AGOSTO PER TUTTI I GUSTI. LE SCULTURE IN LEGNO L’EVENTO CLOU

Data pubblicazione 2 Agosto 2024

CASARGO – L’estate di eventi a Casargo e già partita a pieno il mese scorso con due appuntamenti degni di nota: l’ormai classico Aperistreet, il percorso itinerante tra le varie postazioni dei locali adibite per un aperitivo a tema; a seguire l’evento culturale per antonomasia intitolato Le voci delle Alpi, un tour del territorio di Indovero e Narro accompagnato da cantori di musica popolare che hanno fatto riscoprire gli spazi catapultando il pubblico in “tempi di una volta”; la giornata si è poi conclusa alla vigna di Indovero, che in tutto il periodo estivo ospiterà diversi eventi gestiti dalle associazioni del territorio. Entriamo nel vivo del mese di agosto con la consigliera comunale delegata al Turismo Monica Adamoli.

“Come dal primo anno del nostro mandato l’evento di punta sarà dedicato alle sculture in legno, martedì 6 agosto. Tramite l’utilizzo di motosega si intaglia il legno e si producono le varie opere; i nostri scultori quest’anno ci delizieranno con delle sculture a tema, che ovviamente non vi sveleremo: dovrete passare a trovarci per scoprirlo!”.

“Nella stessa giornata disporremo anche delle attrazioni per i più piccoli, i gonfiabili acquatici, che sicuramente saranno apprezzati in queste giornate torride. La serata proseguirà con la cena organizzata dalla Pro Loco presso la zona eventi accompagnata dalla musica dei Temporeale“.

“Diversi però saranno i concerti nelle chiese o in location adatte – prosegue Adamoli – che ci aiuteranno a sentirci trasportare in epoche differenti. Mercatini dell’antiquariato, varie serate musicali e conviviali; insomma, le attività non mancano, pur essendo una piccola comunità ci si impegna a dare ai turisti e anche ai residenti un buon modo di impegnare la propria estate a Casargo”.

“Altro appuntamento immancabile il cinema all’aperto, a partire dal primo venerdì del mese di agosto e i due successivi, che da sempre riscuote un grande successo per i piccoli ma anche per i grandi. Immancabile è la festa degli Alpini a Paglio l’11 Agosto; classicissimo poi il concerto delle Mondine il 18 agosto, autentico evergreen dell’estate”.

“Vi aspettiamo numerosi, il nostro valore è anche lo stare insieme!” conclude la consigliera, che in ultimo ringrazia chi permette durante l’estate, ma anche in tutto il periodo dell’anno, di realizzare momenti di felicità: “La Pro Loco e le associazioni delle varie frazioni (Le nostre radici, il gruppo Alpini, associazioni Alpe Giumello, gli Amici di Giumello, gli Amici dell’asilo di Narro…) e sicuramente tutti gli altri volontari e gruppi che si impegnano per rendere il nostro paese vivo, in ogni piccolo gesto, perché se ognuno fa la sua parte nulla va sprecato”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI ESTIVI DI CASARGO

(clicca per ingrandire il programma)