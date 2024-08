BARZIO. IL BENVENUTO AD AGOSTO CON BANDA E STREET FOOD

Data pubblicazione 3 Agosto 2024

BARZIO – Un venerdì sera pieno di opportunità in quel di Barzio con il concerto del Corpo Musicale ‘Santa Cecilia’ e lo street food. La banda del paese si è esibita in via Martiri Patrioti nel tradizionale concerto estivo che dà il benvenuto ai turisti del mese di agosto. Sotto le chiome degli alberi del piazzale del mercato invece è iniziata la tre giorni dello street food con proposte culinarie varie e originali.

La carovana gastronomica Rolling Truck sarà attiva anche sabato e domenica, dalle 11 alle 23. In paese prosegue inoltre la proposta musicale: oggi è in calendario il secondo appuntamento barziese con la Rassegna Organistica Valsassinese.