INCHIESTA VN: ARRIVA L’IPERAL. NUOVA PUNTATA, MOTTA E PIGAZZI A PASTURO

PASTURO – Prosegue la nostra inchiesta speciale dedicata alla prospettiva dell’apertura a Pasturo del nuovo grosso supermercato Iperal (1.500 metri quadri, almeno 40 dipendenti).

Stiamo raccogliendo le opinioni ricavate dal territorio direttamente interessato da questa “svolta”.

Ecco i nuovi contributi di opinione.

PIERO MOTTA (Alimentari Motta)

Piero Motta, dell’omonimo negozio di alimentari a Pasturo, si pronuncia subito specificando che da quello che lui ha saputo sarà solo alimentari. Il commerciante non ha paura per la sua attività perché i clienti vanno già a fare la spesa nella grande distribuzione, rimane consapevole che sicuramente ci sarà un calo iniziale ma fondamentalmente “a chi manca un etto di cotto, non va al supermercato“. Poi ammette anche che, nel periodo in cui viviamo, bisogna stare attenti alla spesa per sopravvivere e in un negozietto sarà comunque impossibile avere i prezzi di un super.

“Il pesce grande mangia quello piccolo, ma il pesce piccolo ha bisogno di meno aria per sopravvivere” conclude Motta. Quindi sono altre le attività secondo lui a rischio.

IVANO PIGAZZI (Macelleria Pigazzi )

Alla Macelleria Pigazzi si vede subito la passione per il lavoro. Il titolare è consapevole di offrire un prodotto che non può avere concorrenza, essendo di produzione diretta. Ivano si fa forza dei suoi prodotti e dei suoi clienti fedeli, che provengono anche da oltre la Valsassina. Pigazzi ha avviato l’attività quando ancora c’erano le licenze, e si è distinto per la qualità del prodotto – qualità che ancora fa la differenza.

La cantina con tutte le varietà di salumi appese per la stagionatura è una risposta forte nei confronti di un nuovo supermercato.

A cura di Christopher Anelli Manzoni e Sandro Terrani

