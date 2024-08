BANDO PICCOLI COMUNI: FINANZIATI SOLO 144 PROGETTI, LA DELUSIONE DI UNCEM

Data pubblicazione 2 Agosto 2024

ROMA – “Solo ieri avevamo chiesto al Ministro Nello Musumeci di rispondere rispetto ai tempi del bando piccoli Comuni, non avendo notizie da ottobre 2023. Pazzesco. Un anno dopo l’avvio dell’iter del bando, era il luglio 2023, vengono pubblicati i risultati. Aspettiamo di vedere gli elenchi ma è andata come ci aspettavamo. Malissimo. Una apposita Commissione, non sappiamo da chi composta, ha valutato – e non sappiamo i criteri – 2.638 progetti, riferiti a 3.359 Comuni, di cui 2261 Comuni singoli, 305 Comuni in convenzione e 72 Unioni. I progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Bilancio del Ministero dell’interno, al momento pari a poco meno di 172 milioni euro, sono in totale 144. Solo 144 progetti finanziati. Un numero irrisorio di fronte a tanta tanta attesa, speranze, fiducia …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS