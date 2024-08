TORNA “LA LEGGENDA DELLA GRIGNA”, APPUNTAMENTO CON IL TEATRO IN VALLE

Data pubblicazione 2 Agosto 2024

VALSASSINA – Anche quest’anno torna, per due appuntamenti a Taceno e Crandola, “La Leggenda della Grigna“, il 17° Festival di Teatro di Figura tra i Comuni e i Monti della Valsassina.

Domenica 4 agosto alle 21 a Taceno, presso il centro sportivo Biorca, si terrà lo spettacolo “Fagiolino nel bosco incantato“.

A cura del Centro Teatrale Corniani, lo spettacolo di burattini della tradizione emiliana, burattini a guanto e bastone in baracca, vedrà i burattini della tradizione Fagiolino con l’immancabile “Purgante San Pellegrino”, Sandrone con i suoi strafalcioni, il vecchio Pantalone con le sue venete parole, animati in baracca tradizionale con quinte e sipario di tela. Maurizio Corniani, erede della storica compagnia della famiglia Corniani, con l’intento di continuare il percorso nella ricerca e nel recupero della tradizione, prendendo spunto da un vecchio copione al quale era emotivamente legato, ha dato vita e allestito questo spettacolo che si rifà per stile e modi al fare i burattini di un tempo.

In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nello stesso luogo.

Lunedì 5 agosto alle 21, a Crandola Valsassina, in Piazza parco giochi, ci sarà lo spettacolo “Giacomino e il fagiolo magico” (foto in copertina).

La Compagnia Tieffeu – Teatro di Figura Umbro ha costruito uno spettacolo di narrazione, pupazzi e grandi libri pop-up, con Giancarlo Vulpes e i pupazzi di Ada Mirabassi.

Giacomino, unico figlio di una vedova in disgrazia, accetta di scambiare la sua mucca con misteriosi fagioli magici offerti da un buffo personaggio e viene per questo rimproverato dalla madre. Ma i fagioli si riveleranno magici per davvero.

In caso di maltempo, lo show si terrà nel salone della Pro Loco.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La direzione artistica degli eventi è opera de Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini; per informazioni è possibile contattare il 3385940134 o scrivere a ilcerchiotondo@gmail.com