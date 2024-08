Data pubblicazione 2 Agosto 2024

BALLABIO – Tocca alla Croce Rossa Valsassina animare l’estate al Parco Grignetta di Ballabio il 2, 3 e 4 agosto offrendo tanti eventi tra cui un torneo di burraco, animazione e giochi per i più piccini e, ovviamente, cucina aperta con ottimi piatti. La CRI Valsassina, con sede a Balisio, offre servizi essenziali come il soccorso in emergenze, il trasporto sanitario e il supporto alla comunità attraverso varie iniziative.