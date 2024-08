PICCOLI COMUNI, È SCONTRO COL GOVERNO. UNCEM: “BANDO ILLEGALE, REGOLE SCONOSCIUTE”

Data pubblicazione 3 Agosto 2024

ROMA – “Sono passate 24 ore dall’annuncio del Ministro Musumeci della pubblicazione delle graduatorie del bando piccoli Comuni. Ma del decreto non vi è traccia sui siti istituzionali o in Gazzetta Ufficiale di oggi”. Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem – Unione nazionale comuni comunità enti montani.

I Comuni aspettano di sapere come è andato il loro progetto. Saranno solo 144 i finanziati, con 172 milioni di euro. Un numero assurdo, visti i 2.638 progetti candidati. “Ho già detto ai Sindaci – prosegue Bussone – che l’atto più efficace è non accettare quelle risorse. Rifiutino tutti insieme i finanziamenti. Non accettiamo prese in giro. Quel bando che ha messo tutti contro tutti, sin dall’inizio, andava contrastato non solo da Uncem. Noi ci siamo sempre opposti alle modalità contrarie alla ratio della legge 158/2017. Ci sono voluti sei anni per fare un bando. Per sei mesi del 2024 il Ministro non ha risposto alle nostre richieste di sapere da chi era composta la commissione valutatrice e quali fossero i parametri di valutazione. Confidiamo siano scritti negli atti con le graduatorie. Che giacciono in chissà quale scrivania”.