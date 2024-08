Data pubblicazione 3 Agosto 2024

PASTURO – Incidente stradale a Pasturo intorno alle 16 di oggi, 3 agosto: un uomo di 65 anni è caduto dalla sua moto in via Roma, all’altezza del civico 45. Allertati i carabinieri del comando di Lecco, sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina per un intervento in codice giallo.

Eventuali aggiornamenti in questa stessa pagina.

RedCro