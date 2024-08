INCHIESTA/BASKET, ANDIAMO AL CAMPETTO… IMPOSSIBILE IN VALSASSINA

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

PRIMALUNA – Lo streetbasket è una forma libera e spontanea di basket giocata all’aperto, che permette ai ragazzi di divertirsi e migliorare le proprie abilità senza le restrizioni delle competizioni formali. In molte parti d’Italia e del mondo questa pratica è molto diffusa, tanto da essere entrato a pieno diritto come disciplina olimpica nella forma del 3 vs 3 ed averci regalato a Parigi 2024 un finale bellissima, vinta dall’Olanda con il più classico tiro sulla sirena, proprio contro la Francia.

In Valsassina però le cose non sono così semplici e sembra che sia molto complicato prendere la palla da basket sotto braccio e andare a giocare ad un campetto qualsiasi.

L’ASD Sport Valsassina è l’unica società sportiva che promuove il basket e il minibasket in tutta la valle, ma si trova ad affrontare sfide significative a causa delle condizioni dei campetti locali.