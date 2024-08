RISTORANTE DELLA SAGRA: “TUTTI HANNO UNO STIPENDIO. VALORIZZIAMO LA VALLE COL CHILOMETRO ZERO”

Data pubblicazione 16 Agosto 2024

Spettabile direttore,

ho letto sul suo giornale l’opinione del signor Bellini circa la mia attività: lo ringrazio e le criticità che ha sollevato saranno stimolo per migliorare ulteriormente il servizio che prestiamo ai visitatori della Sagra delle Sagre.

La nostra provenienza modenese, come Lei ha già bene espresso, è cosa nota. Da 22 anni infatti operiamo in Valsassina, un dato che premia il lavoro del mio staff.

Urge però chiarire la perplessità in merito ai “volontari” perché nessuno degli operatori del ristorante ha quella qualifica. Tutti i lavoratori, dalle cucine, al self service, al servizio ai tavoli, sono lavoratori. Regolarmente contrattualizzati e puntualmente stipendiati. Complessivamente il ristorante conta 45 dipendenti: 25 sono valsassinesi, chi proviene da fuori alloggia all’albergo Sala di Introbio.

Valsassinesi sono per la gran parte anche le materie prime. Inoltre ci serviamo in Valle per carburante, bar, locali e tabaccherie. Abbiamo origini modenesi, ma facciamo con orgoglio la nostra parte nel valorizzare la Valsassina e favorire i produttori a chilometro zero.

Ringraziandola per averci dato la possibilità di chiarire le perplessità del signor Bellini, ed eventualmente anche di altri visitatori, mi permetto una battuta. Leggo spesso sul suo giornale di valsassinesi che si fanno ben apprezzare fuori dal territorio di origine: ebbene, se esistesse un Vignola News ci meriteremmo un articolo sui modenesi apprezzati altrove.

Cordialmente

Alessio Zanni