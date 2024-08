TUTTO ESAURITO PER GLI ORGANI DI FERRAGOSTO. LA ‘RASSEGNA’ CONTINUA LUNEDÌ CON LUDGER LOHMANN

Data pubblicazione 19 Agosto 2024

BARZIO – Prosegue con il concerto e la Masterclass del professor Ludger Lohmann la programmazione della 52esima edizione della Rassegna Organistica Valsassinese. Il maestro, tra i più riconosciuti interpreti del Romanticismo tedesco a livello mondiale, è ormai di casa nella kermesse valsassinese e si esibirà lunedì 19 agosto all’organo Mascioni della chiesa parrocchiale di Barzio dove nei giorni successivi terrà le lezioni.

“Ringrazio il professor Lohmann per l’amicizia e l’attenzione che dedica alla nostra Rassegna – interviene il direttore artistico Daniele Invernizzi – anche se quest’anno affronterà un corso dalla durata ridotta e senza concerto finale degli allievi [quello in data giovedì 22 agosto che dunque non si terrà, ndr]. Il sovrapporsi nello stesso periodo di altre proposte di studio intensivo ha fatto registrare un inaspettato calo degli iscritti alla nostra Masterclass, tuttavia non possiamo che dirci estremamente soddisfatti per come sta andando la stagione. I concerti della settimana di Ferragosto hanno registrato il tutto esaurito: a Barzio e Taceno le chiese erano gremite, a Moggio giovedì sera qualcuno ha dovuto seguire il concerto dall’esterno in piedi ed è comunque rimasto sino al termine dell’evento. Un segno positivo a livello culturale per la Valsassina”.

Appuntamento dunque con il concerto del professor Lohmann lunedì 19 agosto alle 21 nella chiesa di Sant’Alessandro di Barzio. L’ingresso è gratuito. La Rassegna Organistica proseguirà poi con i concerti di venerdì 23 agosto a Margno e di sabato 24 di nuovo a Barzio.

LUDGER LOHMANN

Nato nel 1954 a Herne (RFT), ha compiuto gli studi di musica sacra e musicologia presso il Conservatorio e l’Università di Colonia, organo con il Prof. Wolfgang Stockmeier, clavicembalo con il Prof. Hugo Ruf, e studi superiori d’organo con Anton Heiller (Vienna) e Marie-Claire Alain (Parigi).

Ha vinto numerosi concorsi internazionali: i più importanti sono il Concorso delle radio Tedesche a Monaco nel 1979 e il Grand Prix de Chartres nel 1982. Ottiene nel 1981 la promozione a dottore di musicologia con “Studi sui Problemi d’articolazione degli strumenti a tastiera nei secoli XV, XVI e XVII”.

Al presente lavora sui problemi dell‘esecuzione della musica romantica, nel progetto di studi organologici presso l’università di Göteborg, Svezia. Dal 1983 è professore d’organo presso il Conservatorio e organista della Chiesa cattedrale S. Eberhard di Stoccarda. Ha tenuto concerti e masterclass in numerosi paesi europei, Giappone, Corea, America del Nord e del Sud, e ha al suo attivo numerose registrazioni discografiche e radiofoniche. Nel 1989 è stato per alcuni mesi professore d’organo presso l’Università di Hartford, Connecticut, U.S.A.