NOTTI BRAVE A MAGGIO. “AVVISARE LE FORZE DELL’ORDINE NON È SERVITO”

Data pubblicazione 23 Agosto 2024

CREMENO – Tornano a contattare la redazione di Valsassinanews i residenti e villeggianti di Maggio, frazione di Cremeno, le cui notti sono disturbate da maleducati in motociclo.

“Sono stati avvisati Carabinieri e Polizia – spiegano da Maggio – ma non è cambiato nulla. Siamo tutti stufi di questi tre o quattro maleducati che girano alla sera tardi e fanno rumore. Corrono con i fari spenti sulla via provinciale come dei matti. Nessuno fa controlli. Non ne possiamo più dal disturbo”.