MARGNO E BARZIO PER IL FINE SETTIMANA DELLA RASSEGNA ORGANISTICA

Data pubblicazione 23 Agosto 2024

MARGNO/BARZIO – Due appuntamenti agli estremi del territorio nel prossimo fine settimana della 52esima Rassegna Organistica Valsassinese. Venerdì 23 agosto l’appuntamento è a Margno con l’organo Bernasconi, strumento del 1859, affidato a Federico Terzi, solista 30enne attivo presso la basilica di Ginevra e l’università di Losanna. In programma nella chiesa di San Bartolomeo brani di T. Merula, A. Vivaldi, G. Valeri, C.A. Gambini, A. Diana, G. Barbieri e V.A. Petrali.

Da Alta Valle ad Altopiano, sabato il concerto è a Barzio dove l’organo Mascioni del 1978, suonato da Gianluca Maver, si confronterà con gli ottoni del Fantabrass Quartet su brani di celebri compositori quali J.S. Bach, G. Fauré, G. Puccini, P. Mascagni ed E. Gigout.

FEDERICO TERZI

È organista presso la Basilica Notre-Dame di Ginevra e assistente di musicologia all’Università di Losanna. Si è diplomato con lode in organo presso il Conservatorio di Como con E. Viccardi (Diploma accademico di I livello con prova finale dedicata alle Sonate in trio di J. S. Bach). Ha approfondito in seguito il repertorio organistico barocco con L. Ghielmi alla Civica Scuola di Musica di Milano ottenendo poi il Master d’orgue alla Haute École de Musique di Ginevra nella classe di A. Corti. È altresì titolare di una laurea magistrale in filologia moderna conseguita con lode presso l’Università Cattolica di Milano.

La sua attività di organista lo porta a suonare in Italia, Svizzera, Francia e Germania mentre suoi lavori musicologici sono pubblicati in Italia e in America. La musica organistica italiana attira i suoi interessi interpretativi e di ricerca.

Al riguardo, si segnalano un’edizione di opere per tastiera di Tarquinio Merula (Da Vinci Publishing/Edizioni Pian&Forte, 2023) e un articolo sulla musica d’organo per l’Elevazione nell’Italia del XVII secolo in corso di pubblicazione.

È stato Organ scholar presso la chiesa anglicana di Ginevra tra il 2018 e il 2020 e ha inciso per VDE-Gallo all’organo della Basilica Notre-Dame gli Orgelwerke di Johannes Brahms (2021).

FANTABRASS QUARTET

Nel novembre 2011 quattro giovani studenti del conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo decidono, sotto la guida del maestro Ermes Giussani, di dar vita ad un quartetto il cui obiettivo era semplicemente quello di studio e divertimento. I quattro, vedendo gli ottimi risultati ottenuti, decidono di dar vita al FantaBrass Quartet. Questa formazione cameristica molto atipica, (quartetto d’ottoni con due trombe due tromboni) ha come caratteristiche la possenza e la brillantezza tipica degli strumenti ad ottone supportata però da altrettanta fantasia, e tecnica spumeggiante.

Singolarmente i quattro hanno ottenuto riconoscimenti vincendo numerose borse di studio e concorsi giovanili. Inoltre, nel mese di luglio 2018 è stato presentato il primo disco “Brass Vibrations” interamente composto da musiche per Organo e Ottoni. Nel 2019, in occasione del 50° dal primo sbarco sulla luna, il FantaBrass Quartet ha collaborato con Omar Rottoli alla creazione di uno spettacolo teatrale intitolato “The First Man”. Nel 2021, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, FantaBrass e Francesca Tripaldi hanno realizzato lo spettacolo “A riveder le stelle”.

Il repertorio del gruppo spazia dal periodo barocco fino a quello contemporaneo utilizzando pezzi composti originariamente per questo tipo di formazione ed anche pezzi scritti per altri tipi di gruppi, trascritti e arrangiati anche dai componenti stessi del gruppo. La duttilità del gruppo, e la cospicua varietà di repertorio permette al gruppo di esibirsi non solo per eventi, quali rassegne, concerti, ma anche per cerimonie religiose e no. Il FantaBrass si è esibito numerose per importanti eventi: concerti all’interno della rassegna Estatein, concerti per le passeggiate donizettiane, concerto alla Basella di Urgnano, concerto presso santuario santa famiglia di Nazaret, a Palazzago, ad Ardesio per la rassegna Ardesio diVino e molti altri, anche al di fuori della provincia di Bergamo, riscuotendo sempre grande successo. Oltre all’attività concertistica, il FantaBrass Quartet ha tenuto e tiene delle masterclass. Nel 2016, infatti, nasce il FantaBrass Academy: un progetto musicale rivolto alle orchestre a fiati, wind band, bande e corpi musicali, nello specifico alla sezione ottoni.

Gianluca Maver, nato e cresciuto nella bergamasca, si è diplomato nel 1995 con il massimo dei voti in organo e composizione presso l’Istituto Musicale “G. Donizetti” di Bergamo, sotto la guida del maestro Giovanni Walter Zaramella. Nel corso della sua carriera artistica ha tenuto numerosi concerti sia come solista, sia come accompagnatore di gruppi corali, strumentali, di solisti e cantanti. Per cinque anni ha ricoperto il ruolo di organista del coro dell’Immacolata di Bergamo. Attualmente, oltre ad essere docente di educazione musicale presso la scuola secondaria di primo grado, collabora stabilmente con il quartetto FantaBrass. Collabora stabilmente con il coro S. Giuseppe di Costa Valle Imagna e con altre importanti realtà corali del territorio.