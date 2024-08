VANDALI A MAGGIO. MOTORI, SCHIAMAZZI, ROVINATA LA NUOVA PENSILINA E TUFFI NOTTURNI IN PISCINA

Data pubblicazione 17 Agosto 2024

CREMENO – Giungono alla redazione di Valsassinanews, corredate da fotografie e riprese video, diverse segnalazioni dalla frazione Maggio di Cremeno di quanto accade quasi ogni notte da circa due mesi a questa parte.

Un gruppo di adolescenti che ha come punto di ritrovo la fermata dell’autobus di linea sulla provinciale disturba il riposo e la quiete di residenti e villeggianti con urla, schiamazzi, musica che durano fino a tarda notte. Non mancano nemmeno le scorribande con ciclomotori per le vie del paese che provocano rumori molesti. Per non parlare degli ingressi abusivi notturni nella piscina (nella immagine di copertina).

Il gruppo bivacca lasciando rifiuti sulla strada nei pressi della pensilina dell’autobus che è stata vandalizzata dopo nemmeno 24 ore dal suo posizionamento come ci documenta la foto scattata da un residente.

I lettori che ci hanno fornito il materiale si augurano che con questa segnalazione le autorità preposte intervengano.

RedCro