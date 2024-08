SCI D’ERBA. NICOLE MASTALLI SUGLI SCUDI AGLI ITALIANI DI SUPERGIGANTE

Data pubblicazione 28 Agosto 2024

TAMBRE (BL) – Nicole Mastalli si distingue nelle gare nazionali di sci d’erba a Tambre. La ventenne sciatrice di Cortenova, tesserata per il Gb Ski Club Asso e dopo una lunga pausa per infortunio, conquista il titolo italiano juniores di supergigante dimostrando che la vittoria di luglio nel Campionato mondiali juniores non è stata una prodezza casuale.

Nel bellunese Mastalli si è avvicinata anche al podio nella gara Fis ma si è dovuta accontentare di un quarto posto, dietro alle ceche Koryntova e Rasovska e alla connazionale Margherita Mazzoncini. La stessa Mazzoncini ha vinto il titolo italiano assoluto di superG, davanti proprio alla valsassinese.

Nelle stesse giornate si è disputato anche un supergigante valevole per la Coppa del Mondo assoluta, per Mastalli un buon 12° posto, quarta tra le azzurre.