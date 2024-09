SKIROLL, PER MARIA INVERNIZZI PARTENZA ‘GELATA’ NELLA COPPA DEL MONDO IN VAL DI FIEMME

Data pubblicazione 13 Settembre 2024

ZIANO (TN) – Prima giornata dei Mondiali di Skiroll in Val di Fiemme in un clima al limite della decenza. pioggia battente per tutto il giorno e temperatura che crolla fino ai 4/5 gradi, con la neve visibile sui boschi appena dietro il paese di Ziano.

La valsassinese Maria Invernizzi, a differenza di Anna Maria Ghiddi (che vincerà la Mass start) ha una pessima giornata proprio perché non riesce a togliersi di dosso il freddo – e rimane contratta per tutta la gara, conclusa con un onorevole quindicesimo posto, ma sicuramente lontano dalle aspettative della vigilia.

Oggi la Super sprint sui 200 metri, incrociando le dita visto che l’atleta di casa nostra si è svegliata con un forte mal di gola. Aggiornamenti in giornata su VN.

RedSpo