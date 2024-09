STATALE 36. CROLLO CALCINACCI IN GALLERIA, TRAFFICO DEVIATO IN VALSASSINA

Data pubblicazione 13 Settembre 2024

MANDELLO DEL LARIO – Dei calcinacci si sono staccati pochi istanti fa dal soffitto di una galleria sulla Statale 36. I blocchi sono caduti nella galleria Luzzeno, tra Lierna e Mandello, in corsia sud. Sul posto in codice rosso una ambulanza del Soccorso Bellanese, è inevitabile un rallentamento per la circolazione.

Aggiornamento. Tratto chiuso per verifiche di sicurezza: uscita obbligatoria a Bellano direzione Valsassina (Portone di Bellano poi Parlasco, Cortenova, Ballabio, Lecco).