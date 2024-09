CASARGO, SENSO UNICO ALTERNATO PER IL MARCIAPIEDE IN LOCALITÀ MONCA

Data pubblicazione 23 Settembre 2024

CASARGO – La Provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza che definisce la regolamentazione a senso unico alternato gestito da impianto semaforico della Sp 67 “Alta Valsassina e Valvarrone”, nel tratto compreso fra il km 4+085 e il km 4+270 in località Monca di Casargo (foto in copertina).

Dalle 8 di martedì 24 settembre alle 17 di venerdì 13 dicembre, esclusi sabati e festivi, la strada sarà interessata da lavori di realizzazione di un marciapiede e dalla posa dei sottoservizi da parte di Lario Reti Holding: l’ente spiega che “la regolamentazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico risulta funzionale per l’avanzamento in sicurezza di entrambi i cantieri sopracitati, a tutela delle maestranze al lavoro e dei veicoli in transito”.

L’ordinanza completa è disponibile a questo link.