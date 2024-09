ALLERTA METEO. TEMPORALI FORTI E RISCHIO IDROGEOLOGICO “ARANCIONE”

Data pubblicazione 23 Settembre 2024

MILANO – La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti, allerta gialla per rischio idraulico, valida sul lecchese e sul Lario a partire dal tardo pomeriggio odierno e fino alla mezzanotte.

SINTESI METEOROLOGICA

Per la restante parte della giornata di oggi, lunedì 23 settembre, si prevedono precipitazioni prevalentemente di intensità moderata o forte, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Prealpi e relativa fascia pedemontana, Appennino e pianura centroorientale. Su Prealpi Centro-Occidentali e alta pianura adiacente si attendono possibili accumuli areali diffusi tra 30 e 50 mm in 24 ore, con probabili picchi sparsi fino a 70 mm nelle 12 ore, questi ultimi dovuti alla persistenza delle piogge per tutto il pomeriggio-sera. Nelle altre zone si attendono accumuli areali diffusi tra 10 e 25 mm in 24 ore, ma con possibili isolati picchi di 50-90 mm, dovuti al transito di nuclei temporaleschi, su pianura centro-orientale e Prealpi Bresciane (Garda in particolare). Si prevedono venti moderati variabili, con rinforzi più consistenti sulla pianura orientale.

Nelle prime ore di domani, martedì 24 settembre, è atteso il completamento del transito verso Est della perturbazione giunta oggi sul Nord Italia. Si prevedono precipitazioni di moderata intensità diffuse sui settori centro-orientali nella notte/primo mattino, in successivo rapido esaurimento. Si attendono, nel pomeriggio, rovesci o temporali sparsi su Prealpi e pianura, più probabili sui settori centroorientali.