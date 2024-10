AL VIA LA STAGIONE DEL FONDO. SUBITO BENE I VALSASSINESI INVERNIZZI, COLOMBO E ARTUSI

Data pubblicazione 6 Ottobre 2024

PEDAVENA/FELTRE (BL) – Appuntamento internazionale con il GPX Sportful, classica che di fatto apre la stagione dello sci di fondo, con tutti i big della disciplina alla partenza.

Come antipasto della gara principale senior, un’ora prima si disputano le gare giovanili con Aurora Invernizzi (in copertina) vincitrice della categoria Allievi. Un’ottima prestazione che dà morale e buone indicazioni nei confronti delle prossime avversarie per la stagione invernale.

A seguire sono le senior femminili a darsi battaglia per 10 km di salita con Laura Colombo (nella foto a destra, archivio) che coglie un buonissimo quinto posto assoluto e terzo di categoria.

Infine, è la volta della gara maschile in cui desta impressione Aksel Artusi il quale, al primo anno da senior, conquista un sesto posto assoluto sulle code di “sua maestà” Chicco Pellegrino ed è secondo tra gli Under 23.

RedSpo