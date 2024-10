CORTENOVA-FOPPENICO: DUELLO AEREO E TESTATA, DIFENSORE 27ENNE OSPITE SVIENE IN CAMPO E VIENE RIANIMATO

Data pubblicazione 6 Ottobre 2024

CORTENOVA – Episodio di cronaca in margine al match di Seconda categoria andato in scena nel pomeriggio a Bindo, quando Cortenova e Foppenico si sono affrontate sul terreno di Campiano (risultato 1-0 per i valsassinesi, servizio più tardi su VN).

A metà del secondo tempo un difensore 27enne del Foppenico in un duello aereo di gioco si è scontrato di testa con un avversario ed è caduto a terra, privo di sensi.

Grande preoccupazione e immediato intervento di soccorso per il giovane al quale

è stata letteralmente estratta la lingua, che rischiava di soffocarlo; il calciatore è rimasto incosciente per qualche istante poi, dopo l’adeguata ossigenazione ha ripreso conoscenza ed è stato rapidamente caricato sull‘ambulanza del Soccorso Bellanese giunta sul posto. Da Cortenova è stato dunque condotto all’ospedale di Lecco, in codice giallo (condizioni valutate come “mediamente critiche” secondo gli standard sanitari).

La partita poi si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro