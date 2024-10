CALCIO, IL CORTENOVA METTE LA TERZA. 1-0 SUL FOPPENICO

Data pubblicazione 6 Ottobre 2024

CORTENOVA – Altra vittoria di misura per la prima squadra del Cortenova, che centra il terzo successo consecutivo nel campionato di Seconda Categoria contro il Foppenico. Match condito da grandi attimi di paura per l’infortunio alla testa di un difensore ospite, per il quale è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Il gol che decide la gara arriva al decimo minuto, quando il Cortenova passa in vantaggio grazie al rigore realizzato da Leonardo Ripamonti, fischiato dal direttore di gioco per un fallo di mano in area.

Match ruvido, coi valsassinesi migliori nel fraseggio in mezzo al campo ma imprecisi negli ultimi venti metri. Al 40′ enorme chance per il Foppenico: Tocchetti viene liberato in area e calcia a botta sicura, ma Tarcisio Fazzini con una scivolata provvidenziale respinge un pallone destinato ad entrare in rete. Dopo nove minuti di recupero per un infortunio al ginocchio di un centrocampista lecchese, duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre con lo stesso identico copione, coi gialloblu attenti nella fase difensiva e sui palloni alti giocati dalla formazione avversaria. Al 70′ gioco nuovamente fermo per il colpo alla testa del giocatore del Foppenico, che perde conoscenza sull’impatto e viene soccorso dai giocatori in campo. Da lì a poco, l’ambulanza, accorsa al centro sportivo, ha trasportato il 27enne, stabile, all’ospedale Manzoni di Lecco.

Il gioco riprende e i valsassinesi sono i più pericolosi con il giovanissimo Niccolò Tagliaferri: prima ci prova con una conclusione dal limite deviata in angolo, poi realizza il 2-0 a porta vuota dopo un’azione solitaria di Caverio, annullato per fuorigioco. Al novantesimo sono quattordici i minuti di recupero di una partita infinita, con la difesa valsassinese, supportata da un attento Corallo, che si chiude bene.

1-0 al triplice fischio e altri tre punti importantissimi per il Cortenova, che sale a quota 12 tra le prime della classifica.

