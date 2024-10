CHI SONO I PROTAGONISTI DEL SALVATAGGIO IN CAMPO IERI A CORTENOVA: L’EROE È SAHABOU, 25ENNE DEL BURKINA FASO

Data pubblicazione 7 Ottobre 2024

CORTENOVA – Abbiamo riferito quasi in diretta e per primi, ieri, di quanto accaduto sul campo di calcio di Campiano a Bindo quando un 27enne del Foppenico (squadra ospite del Cortenova) ha rischiato la vita dopo uno scontro aereo con testata tra Christian Balossi e un avversario valsassinese.

Caduto a terra privo di conoscenza, il difensore rischiava letteralmente di soffocare, con il pericolo di ostruzione della gola da parte della lingua e la mascella serrata. Sahabou Guebre, compagno di squadra di Balossi lo ha girato su un fianco e mentre altri calciatori tenevano la testa del 27enne è riuscito in qualche modo ad aprirgli la bocca e a riposizionare la lingua, salvandolo. Poco dopo l’ambulanza del Soccorso bellanese ha preso in carico il giocatore italiano e lo ha trasportato al ‘Manzoni’ di Lecco in codice giallo. Non rischia la vita ed è già stato dimesso, senza conseguenze.

Sahabou Guebre ha 25 anni; operaio, ha studiato al CFP di Valmadrera e da un decennio risiede a Olginate. Originario del Burkina Faso, paese africano, milita nel Foppenico (Seconda categoria lecchese) nello stesso ruolo del compagno di squadra che ha salvato, dunque in difesa. E curiosamente, ha “difeso” – al meglio – l’esistenza del collega di reparto.

RedCro