Data pubblicazione 13 Ottobre 2024

CRANDOLA VALSASSINA – Caduta al suolo e “codice giallo” per una persona di 66 anni nella mattinata di oggi, domenica, a Crandola.

Sul posto poco prima delle nove l’ambulanza del Soccorso Bellanese per la prima assistenza; operazione ancora in corso, aggiornamenti della notizia in questa stessa pagina di Valsassinanews – non appena saranno resi disponibili.

RedCro