COPPA ITALIA SKIROLL, 2 VITTORIE PER MARY INVERNIZZI. DAVANTI ALLA MAMMA

Data pubblicazione 13 Ottobre 2024

CAPRACOTTA (IS) – Due giornate di gare a Capracotta, in Molise, per la penultima tappa della Coppa Italia NextPro di Skiroll. Con doppia affermazione al femminile della portacolori valsassinese Maria Invernizzi, vincitrice in entrambi i casi davanti alla madre, Paola Beri.

Prima, sabato, la mass start in tecnica classica, con il clamoroso arrivo al traguardo mano nella mano tra madre e figlia (nell’immagine a destra) – quindi oggi, domenica 13 ottobre, la prova in tecnica libera.

Quarto e quinto posto per l’altra introbiese in gara, Camilla Crippa.

La prossima settimana sono in calendario le ultime due gare della stagione, programmate fra Trento e il Monte Bondone, con i verdetti definitivi.

RedSpo