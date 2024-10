FUSIONE CORTENOVA-PRIMALUNA, IN SETTIMANA DUE INCONTRI PUBBLICI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA

Data pubblicazione 13 Ottobre 2024

CORTENOVA/PRIMALUNA – Si avvicina l’appuntamento per i cittadini di Cortenova e Primaluna con il referendum che mette ai voti la fusione tra i due comuni del Centro Valle (qui i dettagli).

Domenica 27 ottobre gli aventi diritto al voto sono chiamati alle urne per rispondere a due quesiti referendari:

-Volete che i Comuni di Cortenova e Primaluna siano unificati?

-Volete che il nuovo comune sia denominato: a) Centro Valsassina b) Borgo Valsassina c) Borgo Grigna.

In vista dell’appuntamento, sono stati organizzati due incontri pubblici per chiarire dubbi, rivolgere domande e chiedere chiarimenti in merito all’intera procedura: lunedì 14 ottobre alle 20.45, presso il salone del Cineteatro di Cortenova, e mercoledì 16 ottobre, sempre alle 20.45 al salone del Cineteatro di Primaluna.

La cittadinanza è invitata a partecipare.