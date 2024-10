CALCIO, CORTENOVA BELLO A METÀ: CIRESA SEGNA (ANCORA), MA È SOLO 1-1

Data pubblicazione 20 Ottobre 2024

CORTENOVA – Non basta un buon secondo tempo alla prima squadra del Cortenova, che si riprende nella ripresa dopo un primo parziale giocato a bassi ritmi, ma non va oltre al pareggio in casa contro l’OSGB Merate.

L’approccio alla gara è più positivo agli ospiti, più aggressivi in mezzo al campo e veloci nelle giocate. Al 10º buona occasione per Busi, che raccoglie un pallone a centro area e calcia alto col destro. La risposta del Merate arriva alla mezz’ora: scambio in mezzo all’area tra Corti e Origo e diagonale vincente di quest’ultimo che porta avanti i suoi. Il Cortenova reagisce con le conclusioni di Pomi e Ripamonti, entrambe ben controllate dal portiere ospite. 0-1 all’intervallo.

Nella ripresa i valsassinesi cambiano assetto e i risultati si vedono subito, con maggiore tecnica e qualità a centrocampo. Quello che manca, però, è sempre l’ultimo passaggio, spesso impreciso. Gli ospiti dal canto loro si fanno pericolosi in contropiede e vanno vicini al raddoppio con la conclusione dalla lunghissimi distanza di Corradini, ma Corallo non si fa sorprendere e si rifugia in corner.

Il forcing dei gialloblu sembra non portare all’esito sperato, ma, così come la scorsa settimana, a tirare fuori le castagne dal fuoco è Ciresa: all’80’ punizione di Sergio Fazzini e colpo di testa vincente del difensore, alla sua terza marcatura stagionale, che rimette il parziale in parità. Il Cortenova ci crede e due minuti dopo sfiora il vantaggio col Busi, il cui mancino a botta sicura viene respinto da Brivio. Al 94′ Nicolò Tagliaferri ha la palla della vittoria, ma la sua conclusione volante da distanza ravvicinata si spegne a lato di un nulla.

Finisce così 1-1: un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca ai valsassinesi, soprattutto considerati i risultati delle altre partite, con gli stop delle capoliste Verderio e Lomagna. Pochi giorni di riposo e si torna in Campo: mercoledì a Valmadrera andrà in scena la penultima giornata del girone di Coppa Lombardia contro l’Aurora San Francesco.

RedSpo