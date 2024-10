SKIROLL, PIOGGIA DI TITOLI PER GLI ATLETI VALSASSINESI IN TRENTINO

Data pubblicazione 20 Ottobre 2024

TRENTO – Finali di Coppa Italia di skiroll con le gare di Trento il sabato pomeriggio dove si è svolta la classica super sprint e poi finale con la scalata al Bondone valevole anche come campionato italiano in salita.

Super sprint nella quale si impone agevolmente Aurora Invernizzi nella categoria U16, la sorella Maria – nella foto a destra – dopo un’ottima qualifica (secondo tempo) conclude terza assoluta e vincitrice della categoria U18.

Domenica il via della mass start in tecnica classica sulle rampe del Bondone: Aurora stravince la propria categoria con ampio margine; Maria si conferma ormai in ogni format di gara e persino in questa prova – negli scorsi anni ostica per lei giunge terza assoluta e vincitrice sia della U18 che della categoria Giovani.

Anche la mamma Paola Beri si comporta molto bene in una gara a lei sempre congeniale, settima al traguardo e prima della propria categoria.

Gli ottimi risultati confermano quanto fatto di buono da Maria Invernizzi che vince la classifica assoluta femminile di Coppa Italia disputata in 18 gare complessive. Un risultato di prestigio per la giovane di Introbio che in questa stagione ha letteralmente “svoltato”. Ora, conclusa la stagione dello skiroll, dopo una fisiologica pausa si guarderà ai prossimi impegni con una consolidata consapevolezza.

Sempre nelle gare trentine, molto bene pure i giovanissimi fratelli valsassinesi Combi: Marco termina terzo nella tappa in salita, Mattia secondo. Per Marco Combi titolo italiano, secondo il fratello Mattia.

RedSpo