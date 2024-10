SKIROLL. MARIA INVERNIZZI, STAGIONE DA SOGNO: “FIERA DI PORTARE IN ALTO IL NOME DELLA VALSASSINA”

Data pubblicazione 22 Ottobre 2024

INTROBIO – Stagione da incorniciare per la giovane campionessa Maria Invernizzi: l’atleta di Introbio, dopo le 18 gare annuali, si è piazzata in vetta alla classifica assoluta femminile di Coppa Italia di skiroll, oltre ad aver gareggiato nello sci di fondo. Figlia della campionessa Paola Beri, insieme alla sorella Aurora, la valsassinese rappresenta il futuro dello sport a livello nazionale ed è determinata a crescere ulteriormente.

Maria ha fatto un bilancio di fine stagione, guardando al futuro e ai prossimi progetti.

Come vivi questo momento di “gloria”?

Questo “momento di gloria”, se così si può definire, è il risultato di una lunga stagione colma di emozioni, tanto impegno e dedizione. Sono molto felice per questo esito ma so che c’è ancora tantissimo da fare, perciò mi godo il momento ma con la convinzione che non sia un traguardo, ma solo un punto di partenza.

Pensi di poter trasformare la passione per lo sport in una attività professionale vera e propria?

Non nego che mi piacerebbe molto, però preferisco rimanere “con i piedi per terra” e godermi ogni nuovo traguardo, cercando di migliorarmi sempre di più. Non ho fretta di ottenere tutto subito perché, anche se devo ammettere che tendenzialmente sono una persona con poca pazienza, sto imparando che le cose migliori e le più preziose per realizzarsi hanno bisogno di tempo.

Veniamo alla tua fantastica famiglia: in casa c’è più sana concorrenza, rivalità o solidarietà tra voi? (L’immagine di mamma e figlia a mano sul traguardo è di quelle “top” – viste da fuori)

Devo dire che in casa sotto questo punto di vista c’è un ottimo equilibrio; con mia sorella spesso ci sono occasioni di confronto in cui possiamo spronarci a vicenda a dare il meglio e tra noi due c’è una sana concorrenza che porta entrambe a voler fare sempre di più. Anche con mia mamma c’è una sana rivalità, ma è diversa da quella con Aurora; la mamma cerca sempre di trasmettermi la sua passione e la sua determinazione, dimostrandomi che se lo voglio davvero nulla é impossibile.

Soprattutto nelle gare in salita, dove lei è ancora molto competitiva, è un grande punto di riferimento per me e, per questo, devo ammettere che batterla sui percorsi a lei più congeniali è stato molto soddisfacente.

Due parole sulla stagione appena conclusa e su quella che si va ad aprire.

La stagione appena conclusa è stata per me diversa da tutte le altre, la definirei speciale. È stata un punto di svolta che mi ha permesso di cambiare e di acquistare maggiore consapevolezza, infatti ho imparato che nulla è scontato, che l’importante è lavorare sodo, crederci e non mollare mai, nemmeno di fronte a ostacoli che sembrano insuperabili.

Porto con me un bagaglio di esperienze che mi hanno arricchito come persona e come atleta e che mi spingono a voler fare sempre di più, a ricercare sempre il meglio, a non accontentarmi mai.

Per quanto riguarda la stagione che si va ad aprire non ho ancora ben definito quale sarà il programma, adesso penso a “staccare” un po’ e poi vedremo come proseguire.

Sono infinitamente grata a tutte le persone che mi sono state accanto e che lo fanno quotidianamente, che mi dedicano il proprio tempo e che mi insegnano ogni giorno che c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, che si può sempre migliorare, che i sogni alla fine non sono così lontani, bisogna solo avvicinarcisi con calma e pazienza, lavorando a testa bassa e con umiltà. Ringrazio la mia famiglia e il mio allenatore Luca Artusi che mi supportano sempre e che sono i miei punti di riferimento; ringrazio anche la mia società e il presidente Giacomo Camozzini che mi è sempre stato accanto. Il grazie più grande però va alla mia nonna, che dal cielo ha fatto il tifo per me in ogni momento, ricordandomi, come era solita fare, che lei è tanto orgogliosa di me.

Infine un saluto ai tuoi tifosi valsassinesi.

Da pura valsassinese sono fiera di portare in alto il nome della Valle e ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno seguita durante questa stagione e che hanno fatto il tifo per me!

RedSpo