REFERENDUM NELLA STORIA DELLA VALLE: 1999, IL “NO” DI BARZIO ALLA NUOVA FUNIVIA VERSO LA PIANA

23 Ottobre 2024

BARZIO – Prosegue la nostra inchiesta speciale originata dall’imminente referendum sulla fusione Primaluna-Cortenova; fari puntati sulle precedenti consultazioni locali che in qualche modo hanno fatto la storia nel territorio della Valle e dintorni (qui la prima puntata sul voto per Vendrogno con Bellano e quello per il Comune unico in Valvarrone).

E davvero storica fu la chiamata alle urne in calendario a Barzio il 21 novembre 1999. Il quesito era: “Vuoi una nuova funivia Introbio-Barzio (La Piazza)?”. Come noto, vinsero largamente i “no”, con il 73% dei votanti, e il progetto dell’establishment dell’epoca venne accantonato.

Nel nostro articolo la scheda con tutti i particolari di quel referendum di quasi un quarto di secolo fa:

Prossimamente, altre puntate dell’inchiesta di Valsassinanews – con voti referendari ancora più “antichi”.

