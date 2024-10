SCI ALPINO. MELESI E ZENERE A SÖLDEN PER LA PRIMA DI COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 23 Ottobre 2024

BALLABIO – Le valsassinesi presenti al cancelletto di partenza della Coppa del mondo di sci alpino. Roberta Melesi e Asja Zenere sono tra le convocate per i giganti di apertura della stagione 2024/2025 che si svolgeranno a Sölden nel prossimo fine settimana. Oltre alle nostre, gareggeranno in Austria Federica Brignone, Marta Bassino, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Non ci sarà Sofia Goggia, tornata sugli sci solo la scorsa settimana.

Per la poliziotta ballabiese sarà la settima stagione al vertice della disciplina e dopo 86 gare è alla caccia del primo podio, forte anche del pettorale numero 19 nel supergigante. La carabiniera barziese ha debuttato nel circuito a marzo 2022, vanta 19 ‘caps’ ed un undicesimo posto al Sestriere nel dicembre di due anni fa.

Sul ghiacciaio del Rettenbach l’Italia vanta nella storia tre vittorie, tutte al femminile: Denise Karbon nel 2007, Federica Brignone nel 2015 e Marta Bassino nel 2020. La valdostana è salita sul podio in altre tre occasioni, sempre al secondo posto, nel 2018, 2020 e 2023, mentre la piemontese fu terza nel 2016. Autori altri podi Manuela Moelgg (terza nel 2017 e 2010), Karbon terza nel 2009, Deborah Compagnoni seconda nel 1996 e terza nel 1998. Più magro il bottino maschile, con Max Blardone secondo nel 2004 e Manfred Moelgg secondo nel 2012.

RedSpo