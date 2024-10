SCI: ZENERE, CHE GIGANTE! 20ª AL DEBUTTO STAGIONALE IN COPPA DEL MONDO

Data pubblicazione 26 Ottobre 2024

SOELDEN (AUT) – Giornata da incorniciare per la sciatrice barziese d’adozione Asja Zenere, sulle nevi austriache di Soelden: all’esordio stagionale in Coppa del Mondo nel Gigante, in una gara dominata dall’eterna Federica Brignone, Asja arriva ventesima con un tempo totale di 2:19.21, risalendo due posizioni e riuscendo a conquistare punti. Nello specifico, la barziese ha ottenuto 23.46 punti FIS e 11 punti di Coppa.

Zenere ha concluso la gara con un tempo di 1:08.83 nella prima manche e di 1:10.38 nella seconda, numeri che fanno ben sperare per l’inizio di questa competizione e per l’intera stagione.

“Sono contentissima per la seconda manche – ha commentato la sciatrice a fine gara -, sono la regina del brutto tempo… Avevo fiducia ed ero concentrata. Oggi volevo svoltare e così è stato”. E saluta l’Austria con una promessa: “Sono felice e carica per le prossime gare”.