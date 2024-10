ANCORA SULLA MANCATA FUSIONE: “CORTEVECCHIA E PRIMANOVA, IN ATTESA DELLA SECESSIONE DI BINDO…”

Data pubblicazione 29 Ottobre 2024

Buonasera Direttore e grazie per lo spazio che vorrà concedermi.

Le confesso di esserci rimasto veramente di stucco nell’apprendere della mancata fusione tra Cortenova e Primaluna, non per il risultato in se ma per la quantità di denaro che ho perso se avessi potuto scommettere sul risultato e sulle modalità di questo referendum.

L’esito (in un certo senso) poteva essere incerto, ma sul NO espresso da Cortenova penso avrei potuto sbancare un eventuale Superenalotto, facendo così spendere ulteriori ulteriori soldi alle casse dello stato che per una volta avrebbero percorso in maniera inversa le mie tasche.

Ha vinto la paura di doversi spartire un ipotetico tesoro.

Ha vinto lo spettro di una Addizionale Comunale sulle buste paga dei tanti operai che lavorano a Cortenova senza tener minimamente conto che è un’imposta che dipende dalla volontà del Comune e che quindi ipoteticamente potrà cambiare in futuro.

La vittoria di un NO che non rappresenta un amore verso un territorio ma un amore verso un campanile, che sono molti in verità a Cortenova, Bindo, Piano….tralasciando quello di Prato S.Pietro che già se l’è vista brutta in un referendum lo scorso secolo.

Alcune zone del territorio comunale di Cortenova subiscono violenze nell’indifferenza generale da anni e si vuole far passare quest’opinione espressa dai cittadini come attaccamento al proprio paese? Persino lo Stoppani che guarda il paese da Piazza Umberto I gira le spalle al panorama sotto di lui.

A volte si legge il detto “Quando il dito indica la luna lo stolto guarda il dito” in questo caso i Cortenovesi invece di indicare la flangia si limitano a guardare attraverso il foro.

Non ci resta che aspettare la secessione (termine nostalgico che farà scendere una lacrimuccia a molti in paese) della frazione di Bindo dal proprio Comune, perché di là del Pioverna è proprio un brutto mondo.

Lettera firmata – Bindo