LE FESTE IN VALSASSINA PER L’ORATORIO INVERNALE “TUTTO CAMBIA”

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

VALSASSINA – Il tema “Tutto cambia” rappresenta lo spirito dell’anno oratoriano 2024-2025 che si propone di introdurre i giovani al Giubileo 2025 incoraggiandoli a diventare “animatori di speranza” nei loro ambienti di vita, a intraprendere un cammino di trasformazione personale e comunitaria. L’oratorio diventa così un luogo dove la speranza e la fede si traducono in azioni concrete, dove ogni individuo è chiamato a riconoscere e nutrire segni di speranza che parlano dell’amore di Dio nel mondo. Con l’approccio “Tutto cambia”, si enfatizza l’importanza di un’educazione che valorizzi sensibilità, espressività, partecipazione e immaginazione, preparando i giovani a diventare protagonisti del cambiamento e della speranza.

La comunità di Premana è stata la prima a organizzare la festa. Il parroco di Premana don Matteo Albani durante l’omelia ha esortato i fedeli a considerare il cambiamento non come un ostacolo ma come un’opportunità per rinnovare la propria vita e la comunità attraverso la fede e l’impegno. La giornata si è conclusa con un pranzo comunitario e giochi organizzati dai giovani della parrocchia.

Nella CP Madonna della neve la festa è iniziata con la messa a Introbio celebrata da don William Abbruzzese e a seguire l’aperitivo in oratorio. Nel pomeriggio giochi organizzati dagli animatori a Primaluna seguiti dalla merenda. Alla sera gli adolescenti e giovani si sono ritrovati a Taceno per un incontro conviviale e formativo con don Gianmaria Manzotti.

Nell’Altopiano valsassinese la Feste dell’Inizio si sono svolte nell’oratorio di Barzio con la messa alle 18 che ha seguito la festa con i giochi organizzati dagli animatori con la gradita la merenda a base di frittelle e castagne. A Pasturo il programma ha visto la festa con merenda a base di dolci a cui è seguita la messa con il mandato educativo agli animatori.

Barzio:

Pasturo: