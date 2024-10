CINEFORUM: INSIDE OUT 2 INAUGURA L’EDIZIONE 2024/25. ABBONAMENTI A 70 €

Data pubblicazione 30 Ottobre 2024

PASTURO – Giovedì 31 ottobre con Inside Out 2 si inaugura la 54esima edizione del Cineforum Valsassinese, appuntamento storico per i tanti appassionati cinefili del territorio coinvolti, oltre che dalla visione della pellicola, anche dalla introduzione e dal dibattito finale moderato dal giornalista cinematografico Gianluca Pisacane.

Inside Out 2 è un film d’animazione del 2024 diretto da Kelsey Mann al suo debutto alla regia. La pellicola è il sequel di Inside Out (2015) prodotto dai Pixar Animation Studios con Walt Disney Pictures. Era davvero difficile dare un seguito a Inside Out, geniale messa in scena dei costrutti che caratterizzano la mente umana osservati allo stato primario dell’infanzia, eppure il sequel ci riesce egregiamente grazie a due intuizioni: seguire la crescita della protagonista del primo film, ora adolescente, e ribaltare le premesse del precedente.

Inside Out 2 punta a far agire sinergicamente le emozioni, comprese quelle nuove, che cercano di soppiantare le precedenti perché questa è l’adolescenza, Inside Out 2 fa un ottimo lavoro nel ricreare la confusione e la fragilità emotiva che dominano la testa e il cuore degli adolescenti, divorati da sensi di inadeguatezza e inaciditi dal sarcasmo per nascondere le loro false sicurezze.

Le serate inizieranno alle 21. Il costo del biglietto per singola proiezione è di 7 euro mentre l’abbonamento all’intera rassegna costa 70 euro.