IL CENTRO MERAVIGLIA PORTA A TEATRO LA COMMEDIA “AMORE, C’È UN MORTO IN SALOTTO”

Data pubblicazione 4 Novembre 2024

BELLANO – Il Centro per la Famiglia “Meraviglia” promuove un evento speciale che si terrà venerdì 15 novembre alle 21 presso il Cinema Teatro Casa del Popolo a Bellano, in via Roma 3.

L’iniziativa vuole essere un’opportunità per affrontare temi importanti legati alla famiglia attraverso linguaggi artistici ed espressivi, come quello teatrale. La serata prevede infatti la commedia “Amore, c’è un morto in salotto”, interpretata da Michelangela Battistella, Marco De Martin e Silvia Saponaro, con la consulenza registica di Philip Radice. Una pièce che promette di divertire e far riflettere sulle dinamiche familiari e relazionali …

