CALCIO, IL LECCO CADE NEL FINALE. VINCE IL VICENZA 1-0

Data pubblicazione 4 Novembre 2024

VICENZA – Trasferta insidiosissima per il Lecco di Volpe, impegnato nel posticipo di Serie C a Vicenza contro la seconda della classe nel girone A di Serie C. Il tecnico bluceleste ripropone gli stessi undici in campo nella vittoria con l’Alcione, mentre i padroni di casa scendono in campo con il 3-4-2-1.

Match frizzante fin dai primi minuti, con il tentativo di testa impreciso di Sipos. Il Vicenza risponde con Rauti, il cui tiro sfiora lo specchio della porta difesa da Furlan. Al 24′ bell’azione del Lecco, che si presenta pericolosamente in area vicentina, ma Galli calcia a lato dopo un batti e ribatti. Partita divertente, con le squadre in campo che alternano fasi di gestione a lampi improvvisi. Al 31′ Rauti scippa un pallone pericoloso…