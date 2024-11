CFPA CASARGO, OPEN DAY CON IL NUOVO CORSO DI OPERATORE ACCOGLIENZA

Data pubblicazione 5 Novembre 2024

CASARGO – Il Cfpa Casargo si presenta al territorio. Sono aperte le iscrizioni ai tradizionali open day promossi dal Centro di formazione professionale valsassinese, in programma per domenica 17 novembre, sabato 14 dicembre e venerdì 17 gennaio. Tre appuntamenti durante i quali il personale dell’istituto illustrerà le tante peculiarità della scuola a tutti gli studenti interessati a iscriversi nell’anno scolastico 2025-26 e alle loro famiglie.

Un’occasione che permetterà di conoscere le numerose novità messe a punto dal Cfpa, che quest’anno ha ulteriormente arricchito la propria offerta formativa. “Come annunciato, a settembre ha preso il via il nuovo indirizzo di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio – spiega il direttore Alan Vaninetti – Un corso inaugurato in collaborazione con le aziende del territorio, che stanno offrendo un contributo prezioso per il successo dell’iniziativa. Gli allievi infatti, accanto alle materie teoriche, frequentano ogni settimana 12 ore di laboratorio, 4 in cucina, 4 in stalla e 4 presso le società agricole locali. In questo modo, gli allievi possono acquisire dimestichezza con l’intera filiera del latte, dall’origine al prodotto finito”.

L’indirizzo di operatore agricolo va ad affiancare i tre tradizionalmente offerti dal Cfpa, ovvero Operatore della ristorazione con specializzazione in preparazione degli alimenti; Operatore della ristorazione con specializzazione in sala-bar, e Operatore della produzione alimentare con specializzazione in pasticceria. “Anche per questi corsi abbiamo previso alcune innovazioni, che permettono di renderli ancora più moderni e completi – continua Vaninetti – Abbiamo potenziato l’insegnamento dell’inglese, con un’ora settimanale dedicata unicamente alla conversazione, e previsto una nuova materia: marketing e comunicazione. Come evidenziato dal motto degli open day, Imparare facendo, crediamo sia fondamentale garantire ai nostri studenti, accanto a una preparazione di carattere globale, insegnamenti di qualità spendibili direttamente nel mondo del lavoro. Una metodologia che in questi anni ha assicurato ad oltre il 90% degli allievi del Cfpa la possibilità di trovare rapidamente un impiego al termine del percorso di studi, sia che abbiano scelto di ottenere la qualifica triennale o il diploma quadriennale, che di conseguire il diploma di maturità”.

Il motto Imparare facendo è affiancato dallo slogan Per una crescita umana e professionale. “Un’affermazione che riassume la nostra disciplina – continua Vaninetti – Il nostro istituto infatti, oltre che impartire una rigorosa preparazione professionale, promuove con la massima attenzione la crescita umana degli allievi, sia come cittadini che come futuri operatori dei settori turistico e della ristorazione, ambiti in cui assume un peso fondamentale il contatto con il cliente. Non a caso, abbiamo potenziato le iniziative su questo fronte, prevedendo iniziative dedicate alla legalità, alla cittadinanza e all’educazione civica. A tutto questo aggiungiamo una delle principali ricchezze della nostra scuola, ovvero il convitto. Uno strumento educativo di grande importanza, perché permette agli allievi di imparare le regole della vita comune, porsi al servizio degli altri e apprendere quelle norme che in futuro, come professionisti, dovranno mettere in campo nella propria attività”.

Ma le novità non finiscono qui. “In occasione degli open day – afferma Francesco Maria Silverij presidente del Cfpa Casargo – presenteremo il quinto corso previsto dal nostro Cfpa, che prenderà il via nel settembre 2025. Si tratta dell’indirizzo Operatore della promozione dell’accoglienza e del turismo, che ha lo scopo di formare una figura professionale polifunzionale caratterizzata da una profonda conoscenza del territorio, da spiccate abilità comunicative e relazionali e dalla capacità di far fronte alle esigenze del cliente, creando le situazioni più favorevoli per il suo soggiorno presso una struttura ricettiva. Una figura ormai sempre più richiesta dagli operatori del settore. Il professionista che uscirà dalla nostra scuola saprà svolgere sia funzioni di front office che di tipo organizzativo-progettuale, per aiutare i clienti a vivere la migliore esperienza sul territorio: dovrà sapere consigliare le location più adatte, gli eventi e fornire tutte le necessarie risposte agli ospiti del proprio locale. Dovrà avere ottime capacità relazionali, conoscere almeno due lingue straniere e annoverare una buona familiarità con gli strumenti informatici, i social e i mezzi di comunicazione”.

Il presidente Silverij sottolinea infine alcune ulteriori importanti novità: “Vogliamo aprire sempre di più la scuola al territorio locale, nazionale e internazionale. Per questo continueremo a proporre appuntamenti di ampio respiro, come il convegno Dalla Calabria: il cibo mediterraneo, tenutosi lo scorso 26 settembre in collaborazione con l’Università della Magna Grecia e il Calabria racing di Catanzaro. L’obiettivo è di offrire agli studenti molteplici occasioni per mettersi in gioco. In questo senso, possiamo già annunciare che a maggio proporremo una prestigiosa tavola rotonda dedicata al delicato tema del diabete, che si porrà in continuità con il Casargo national nutrition summit, tenutosi la scorsa primavera presso la nostra scuola. Infine, renderemo ancora più intensi i rapporti di collaborazione con le principali scuole alberghiere italiane ed estere, per l’organizzazione di eventi congiunti”.

Le novità messe in cantiere dal Cfpa sono dunque numerose. Per conoscere le proposte e i dettagli relativi ai corsi portati avanti dall’istituto, la scelta migliore per tutti gli interessati sarà prendere parte agli open day previsti per domenica 17 novembre, sabato 14 dicembre e venerdì 17 gennaio. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.cfpaprenota.it. Per informazioni è possibile telefonare alla segretaria dell’istituto, al numero 0341 840250.