SONDAGGIO VN. FURTI IN AZIENDA E ABITAZIONE: TORNANO I LADRI?

Data pubblicazione 8 Novembre 2024

VALSASSINA – La nuova puntata dei classici sondaggi on line di Valsassinanews interroga i lettori in merito al ritorno delle ondate di furti in Valle.

Quello dei ladri è un vecchio incubo che purtroppo si ripresenta ciclicamente in Valsassina, come dimostrano le “spaccate” dei giorni scorsi in Alta Valsassina e a Cortenova. Il fenomeno è di difficile contrasto e si percepisce come un segnale negativo per la sicurezza, che può portare ad interrogarsi sull’efficacia dei controlli.

Ai lettori poniamo il quesito: “Furti in azienda e abitazione: tornano i ladri?”.

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 14 novembre. Fino ad allora, come sempre, si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della homepage del nostro quotidiano.

FURTI IN AZIENDA E ABITAZIONE: TORNANO I LADRI? Sì, segnali preoccupanti

No, poca roba

Non sono mai finiti, i furti

Mancano adeguati controlli

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS