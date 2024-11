LECCO-VIRTUS VERONA: LEPORE ILLUDE, ZARPELLON PAREGGIA. FINISCE 1-1

Data pubblicazione 9 Novembre 2024

LECCO – Quattordicesima giornata di campionato per la Calcio Lecco che, nell’anticipo del sabato, ospita al Rigamonti-Ceppi la Virtus Verona, in classifica appaiata alla squadra bluceleste con 18 punti. La terza gara di Volpe si apre con l’undici rodato nelle due partite precedenti, con Tordini, Galeandro e Sipos terminali offensivi. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2.

Lecco arrembante fin da subito, con Galeandro che è il primo a provarci con una buona conclusione. Al 6′ Galli viene atterrato in area e l’arbitro non ha dubbi: tiro dal dischetto per i lariani, che Checco Lepore realizza…