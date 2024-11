Data pubblicazione 9 Novembre 2024

BARZIO – Incidente montano nel pomeriggio di oggi, sabato 9 novembre, ai Piani di Bobbio, nel territorio comunale di Barzio.

I soccorritori del Cnsas sono intervenuti per una donna di 77 anni, che, segnalata da Areu come codice verde, non sarebbe stata trasportata in ospedale.

RedCro

Immagine di copertina di repertorio

https://maps.app.goo.gl/Wa2a1ARDJ4BQ157F8