CONTI CORRENTI ONLINE: QUALI PROMOZIONI PER L’APERTURA?

Data pubblicazione 12 Novembre 2024

I conti correnti online sono un prodotto bancario praticamente indispensabile per la maggior parte delle persone maggiorenni dato che oltre a permettere la gestione delle varie transazioni finanziarie quotidiane, occasionali o ricorrenti, consentono anche di sfruttare pratici strumenti a essi legati come le carte di debito o le carte di credito.

Il conto corrente è poi di fatto necessario qualora si voglia aprire un mutuo casa, richiedere un prestito personale o aprire un conto deposito (un particolare prodotto bancario che richiede un conto corrente d’appoggio ecc.).

Conto corrente online: le promozioni per l’apertura

Dal momento che il conto corrente online è un prodotto particolarmente richiesto e destinato a rimpiazzare il conto corrente tradizionale, le banche ne incentivano l’apertura proponendo prodotti sempre più convenienti e al contempo ricchi di funzionalità e opzioni pur essendo molto facili da gestire.

Relativamente agli incentivi si possono a mo’ di esempio ricordare le promozioni per l’apertura del conto Crédit Agricole, un conto corrente online a canone zero per 9 mesi; l’azzeramento può essere permanente se si soddisfa almeno uno di questi requisiti: età inferiore a 35 anni, domiciliazione dello stipendio o della pensione, dossier titoli attivo, patrimonio uguale o superiore a 5.000 euro.

Aprendo il conto corrente si possono vincere anche consistenti voucher viaggio.

In alcuni casi, attivando questi prodotti entro una specifica data o invitando un certo numero di persone ad attivare il conto, si possono ottenere anche degli interessanti buoni regalo.

Funzionamento delle promozioni

Ogni banca ha le sue specifiche promozioni per incentivare l’apertura di un conto corrente, le quali possono essere molto diverse tra loro. Comunque sia, un po’ come nel caso di tutte le promozioni commerciali, anche quelle relative ai conti correnti hanno una determinata scadenza.

È consigliabile non limitarsi a leggere l’informazione più “appariscente”, ma è opportuno leggere con attenzione il prospetto informativo che spiega nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta, compresi i suoi limiti.

Di solito, le offerte di questo tipo prevedono l’inserimento di un codice promozionale nel modulo online di richiesta dell’apertura.

Perché le iniziativi promozionali riguardano soprattutto i conti online?

Le promozioni relative all’apertura dei conti correnti riguardano ormai quasi esclusivamente i conti online. Alla base di questa scelta da parte delle banche c’è la volontà di incentivare il passaggio dai conti tradizionali a quelli digitali, più comodi, più efficienti e più convenienti per i correntisti.

Si deve però sottolineare il fatto che anche le banche traggono benefici da questo passaggio alla digitalizzazione dei conti perché possono destinare il loro personale ad altre attività più remunerative (vendita di prodotti finanziari, assicurativi ecc.) e si trovano anche a sostenere minori costi per la gestione delle filiali fisiche. Sono sempre di più, infatti, i clienti che operano ormai in quasi totale autonomia e non hanno più bisogno di recarsi in una filiale o in un’agenzia per svolgere le varie operazioni.