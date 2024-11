PATTO TERRITORIALE DELL’ALTOPIANO, OK ANCHE DA BARZIO: “TERRITORIO ASCOLTATO, PROGETTO RIPENSATO DA ZERO”

Data pubblicazione 13 Novembre 2024

BARZIO – L’assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera di martedì si è espressa con voti unanimi sui sei punti all’ordine del giorno, compreso il famoso “Patto territoriale per lo sviluppo integrato delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei Piani di Bobbio-Valtorta e dei Piani di Artavaggio“.

Era atteso su questo argomento il pronunciamento in aula di Barzio, che ha dato il via libera dopo le lunghe polemiche sul tema, in particolare per una prima stesura fortemente “impattante” sull’ambiente.

Il delegato barziese ha dunque espresso voto favorevole al nuovo documento, che va a sostituire in toto il Patto territoriale sottoscritto nel 2021 dalla precedente amministrazione comunale Arrigoni Battaia.

Di seguito le nuove linee del ‘Patto’, adottate ieri in C.M.:

* Intervento 1: Ammodernamento Funivia T.P.L. Artavaggio – Sostituzione cabinovia vai-vieni – il costo stimato è pari a euro 15.000.000,00 di cui euro 1.500.000,00 a carico del Comune di Moggio e euro 13.500.000,00 previsti come finanziamento regionale a valere sul Patto Territoriale.

* Intervento 2: Ammodernamento/potenziamento cabinovia da Barzio ai Piani di Bobbio – Intervento complementare – Il costo stimato è pari a euro 15.000.000,00 a carico della società I.T.B. S.p.A.

* Intervento 3: Adeguamento e messa in sicurezza pista Nava – Intervento complementare – Il costo stimato è pari a euro 1.500.000,00 a carico della società I.T.B. S.p.A.

* Intervento 4: Nuova seggiovia 4PF a servizio pista Nava – Intervento complementare – Il costo stimato è pari a euro 3.500.000,00 a carico della società I.T.B. S.p.A.

Nella dichiarazione di voto espressa in assemblea, il delegato di Barzio ha dato atto alla giunta della Comunità Montana “di aver dato ascolto al territorio e ripensato da zero il progetto”.

“Questo documento – è stato affermato – è il provvedimento definitivo che consentirà al comprensorio sciistico dei Piani di Bobbio di raggiungere il suo pieno e completo potenziale invernale. Dimostriamo inoltre di credere con determinazione nella destagionalizzazione dell’offerta turistica scommettendo sulla capacità attrattiva dei Piani di Artavaggio, un bene per tutta la Comunità di Barzio e di Moggio, e di conseguenza per l’Altopiano e la Valsassina. Il documento prende il passo dall’omologo Patto Territoriale del 2021, tuttavia ci tengo a ribadire come nei fatti si riveli diametralmente opposto. A differenza della prima versione, questa volta non avvaloriamo nuove strade che avrebbero portato alla lottizzazione delle ultime aree verdi della corona urbana di Barzio e non approviamo impianti di risalita in un’area dal fascino incontaminato quale è Artavaggio”.

“Concentriamo invece le energie sul necessario rifacimento delle cabinovie di Bobbio e Artavaggio, per le quali è doveroso ringraziare ITB, che si fa carico e investe del proprio per la nuova cabinovia Barzio Bobbio – al netto di eventuali contributi promessi dal Ministero – ma soprattutto va riconosciuto l’impegno di Regione Lombardia e per quota parte del Comune di Moggio per la nuova funivia di Artavaggio, strumento imprescindibile per la crescita turistica e sociale della comunità. Già una volta Moggio perse la funzionalità della funivia e le gravi conseguenze sono memoria recente. Entrambe queste opere non erano contemplate nel Patto del 2021″.

Altri interventi sul tema del “nuovo” Patto territoriale dell’Altopiano valsassinese sono arrivati dai primi cittadini – delegati in C. M. – di Introbio Silvana Piazza e di Casargo Antonio Pasquini.

Quest’ultimo si è augurato “Che uno strumento del genere possa essere replicato in altre aree sovraccomunali della Comunità Montana”.

S. T.