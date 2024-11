LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA ARRIVA ANCHE IN FARMACIA: TUTTE LE ADERENTI

Data pubblicazione 13 Novembre 2024

MILANO – Oggi anche il vaccino antipneumococcico fa il suo ingresso nelle farmacie lombarde. La giunta regionale, infatti, nella delibera con cui ha rinnovato fino al 31 ottobre 2026 l’accordo con Federfarma per la vaccinazione antinfluenzale in farmacia, ha anche approvato il progetto sperimentale di somministrazione dell’antipneumococcico in regime SSR nei presidi farmaceutici delle ATS Brianza e Val Padana.

La sperimentazione, che coinvolge le province di Lecco, Monza Brianza, Cremona e Mantova, durerà sei mesi, eventualmente prorogabili. Rivolto agli assistiti residenti o domiciliati nei territori di competenza delle due ATS, con età compresa tra i 65 e i 72 anni, il servizio sarà a disposizione di circa 54mila individui in ATS Brianza e 60mila in ATS Val Padana …

