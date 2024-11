BOBBIO E ARTAVAGGIO, REGIONE SODDISFATTA DEL PATTO TERRITORIALE

Data pubblicazione 18 Novembre 2024

MILANO – Approvato dalla giunta lombarda lo schema di Patto territoriale per lo sviluppo delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina. Lo prevede la delibera proposta dell’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, in seguito alla decisione già presa meno di una settimana fa presso la Comunità Montana.

“La strategia – spiega Sertori – è finalizzata alla realizzazione di quattro interventi infrastrutturali strategici per questi due comprensori: l’ammodernamento della funivia TPL Artavaggio con la sostituzione cabinovia vai-vieni; l’ammodernamento e il potenziamento della cabinovia da Barzio ai Piani di Bobbio; l’adeguamento e messa in sicurezza della pista Nava e la nuova seggiovia 4PF a servizio della pista”.

L’importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale ammonta a 35 milioni di euro, di cui 13,5 milioni di euro di contributo regionale. La società Itb – Imprese Turistiche Barziesi partecipa con un impegno complessivo di 20 milioni euro e il comune di Moggio concorre al cofinanziamento per una quota di 1,5 milioni di euro.

“L’approvazione di questo Patto – continua Sertori – garantisce l’ammodernamento delle infrastrutture già presenti e l’incremento della dotazione impiantistica per migliorare l’accessibilità e la fruizione dei due comprensori sciistici e rendere sempre più accoglienti e attrattivi, in tutte le stagioni, i territori montani interessati. Questa operazione strategica è frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e territorio. Determinerà, inoltre, ricadute positive in termini di occupazione e di sviluppo economico e sociale nei due comprensori”.

“Il progetto – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – è stato concepito come una risposta alle esigenze del settore turistico e come strumento per attrarre nuovi visitatori e far crescere la competitività della Valsassina. Gli interventi consentiranno di innovare il comprensorio, migliorando l’attrattività generale dell’area territoriale e fornendo un’immagine ancor più attraente della Valsassina. Questa operazione strategica, iniziata lo scorso maggio e resa possibile grazie alla cooperazione tra soggetti pubblici e privati, intende promuovere lo sviluppo economico locale, e qualificare ulteriormente il punto di forza rappresentato dagli impianti di risalita. Ringrazio i soggetti pubblici aderenti la società Itb che contribuisce alla realizzazione di questo fondamentale intervento – conclude il sottosegretario Piazza”.