“GIALLO” A CASSINA? MORTA UNA SETTANTENNE, IL FIGLIO ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE

Data pubblicazione 18 Novembre 2024

CASSINA VALSASSINA – Elicottero di AREU Sondrio atterrato a Cremeno, ambulanza, forze dell’ordine (in particolare i Carabinieri): maxi mobilitazione a metà della mattinata di oggi, lunedì 18 novembre, per un intervento a Cassina Valsassina sul quale vige al momento il massimo riserbo ma che sta letteralmente sconvolgendo una zona normalmente tranquilla.

Trapela per il momento il decesso di una donna di circa 70 anni trovata morta e il figlio soccorso ed elitrasportato all’ospedale (da confermare che fosse “in fin di vita”). L’ex moglie di quest’ultimo, insospettita da alcune circostanze, si sarebbe recata a Cassina nell’abitazione della suocera – trovandovi la donna morta e il figlio di questa in condizioni gravissime. Come detto, la riservatezza sui fatti è al momento massima; la nostra redazione sta lavorando per approfondire un caso senza precedenti in Altopiano.

Emerge inoltre una vicinanza tra le persone coinvolte e l’ex capogruppo della Lega in Regione Stefano Galli – scomparso anni fa per una malattia incurabile dopo essere stato condannato per l’uso illecito di rimborsi regionali.

Approfondimenti a breve in questa stessa pagina.

RedCro