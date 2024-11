GIOVEDÌ A LECCO L’AUTOPSIA PER LA DONNA MORTA A CASSINA VALSASSINA. RICOVERATO IL FIGLIO

Data pubblicazione 19 Novembre 2024

LECCO – Disposta dalla Procura della Repubblica di Lecco (che coordina le indagini condotte dai Carabinieri) l’autopsia sul corpo di Margherita Colombo, la donna residente a Cassina Valsassina trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di via Castello dopo la segnalazione effettuata dalla nuora. Insieme a lei c’era, in stato d’incoscienza e in condizioni gravi, il figlio 48enne Corrado Paroli – attualmente ricoverato all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

Proprio nel nosocomio del capoluogo verrà effettuato l’esame autoptico sul corpo della 73enne, alla ricerca delle cause effettive della morte – sulle quali permangono incertezze. Non è chiara infatti la dinamica di quanto accaduto nella casa sull’Altopiano dove madre e figlio risiedevano (Paroli si è separato dalla moglie un anno e mezzo fa).

Sul posto i Carabinieri della stazione di Introbio e i sanitari del Soccorso Centro Valsassina i quali, constatato il decesso della signora hanno poi portato il figlio fino all’eliambulanza giunta da Sondrio – che ha provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale del Paroli.

Decisivo per il salvataggio dell’ex marito l’intervento di Verdiana Galli, già consorte di quest’ultimo dal quale ha avuto due figli e che, insospettita da alcuni messaggi ricevuti, ha allertato forze dell’ordine e AREU.

