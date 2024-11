VALVARRONE, TERMINATI I LAVORI A FOGNATURA E DEPURATORE

Data pubblicazione 19 Novembre 2024

VALVARRONE – Con la sostituzione dell’impianto di trattamento dei reflui fognari in località Lavadee, a novembre termina il progetto di Lario Reti Holding dedicato all’adeguamento degli impianti di trattamento dei reflui fognari nel comune di Valvarrone.

Il progetto complessivo sul territorio comunale ha previsto una serie di interventi mirati per ottimizzare la gestione dei reflui e migliorare l’efficienza del sistema di depurazione. Tra le opere principali, è inclusa la dismissione degli impianti di depurazione a Tremenico, con il successivo convogliamento dei reflui verso l’impianto di Vestreno, per un investimento totale di 1.300.000 euro. Inoltre, sono stati previsti lavori di potenziamento sull’impianto di depurazione in località Subiale, per un importo di 300.000 euro, e su quello in località Lavadee, con un investimento della stessa entità.

Come per le precedenti opere nel territorio di Valvarrone, la sostituzione dell’impianto di trattamento di Lavadee si è resa necessaria in vista dell’evoluzione della normativa di riferimento e degli obiettivi di miglioramento degli scarichi idrici di Lario Reti Holding, nonché per il miglioramento dell’accessibilità dell’impianto. L’impianto di quest’ultima era dotato di una rete fognaria che recapitava le acque nere in un impianto di trattamento costituito da fosse Imhoff.

Il progetto ha riguardato l’ottimizzazione dei trattamenti biologici dei reflui e l’introduzione di nuove tecnologie con l’installazione di alcuni manufatti prefabbricati, indispensabili per ospitare i nuovi macchinari dedicati alla separazione dei rifiuti solidi e alla corretta gestione dei flussi di liquame in ingresso.

Per quanto riguarda le soluzioni logistiche, non sono mancati interventi di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, come la posa di nuove recinzioni per delimitare l’area dell’impianto e la realizzazione di nuove aree per agevolare le operazioni di manutenzione. Successivamente alle opere sull’impianto di trattamento si è provveduto al rifacimento del tratto di rete di acquedotto esistente.