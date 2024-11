LA BIBLIOTECA DI BARZIO FESTEGGIA I 25 ANNI DI NATI PER LEGGERE

Data pubblicazione 19 Novembre 2024

BARZIO – La Biblioteca Comunale di Barzio partecipa alla ricorrenza dei 25 anni di Nati per Leggere con una iniziativa che sabato mattina, 23 novembre, coinvolgerà la scuola materna del paese.

Dal 16 al 24 novembre si festeggia in tutta Italia la settimana di Nati per Leggere per tutelare il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. La Settimana coincide con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 20 novembre.

Nati per Leggere è un programma nazionale che da oltre vent’anni promuove la lettura in famiglia per i più piccoli, sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. Presente in oltre 2000 comuni italiani con circa 800 progetti locali, il programma è animato da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici e associazioni di volontariato, tutti uniti nell’obiettivo di favorire la lettura in età prescolare, migliorando così lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini, con benefici duraturi nel tempo.

La Biblioteca di Barzio è tra le sei biblioteche lecchesi che partecipano all’evento: l’appuntamento è dalle 9.30 alle 11.30 alla scuola materna di via Milano con “Leggiamo, a bassa voce!”, letture dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori. Gli operatori della biblioteca inoltre saranno presenti per parlare del progetto a cui Barzio aderisce da diversi anni.

Nella stessa mattina di sabato 23 novembre la scuola materna di Barzio organizza l’open day per illustrare alle famiglie le proposte della scuola dell’infanzia, della sezione primavera e del nido.